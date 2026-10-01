Teplárny Brno využívají nově dřevní štěpku na výrobu tepla
1. 10. 2026 12:48 Domácí
Teplárny Brno zahájily topnou sezonu, v níž poprvé pojede na plný výkon kotel na dřevní štěpku v Maloměřicích. Vyrobí zhruba 15 procent celkové spotřeby a výrazně sníží závislost teplárenské soustavy na zemním plynu.
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Teplárny Brno využívají nově dřevní štěpku na výrobu tepla
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