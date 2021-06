VIDEO: Tepličan se před příjezdem policie sám knokautoval ranou do hlavy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na sociálních sítích koluje další video teplického Roma, který v sobotu zemřel v sanitce poté, co se podle soudní pitvy předávkoval drogami. Kromě záběrů z policejního zákroku a toho, jak bušil pěstí do zaparkovaného auta, se objevil záznam z jiného úhlu, jak do vozidla dvakrát narazil i hlavou a poté se svalil na vozovku.

video: Facebook