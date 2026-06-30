Teplice mají v plánu odkoupit problémový dům v Přítkovské ulici
30. 6. 2026 8:54 Domácí
Vedení Teplic se rozhodlo odkoupit problematický bytový dům v Přítkovské ulici v místní části Trnovany, kde na jednom místě žije mnoho lidí na dávkách. Podle radnice se zde dlouhodobě prolíná horší technický stav budovy se složitou bytovou situací části domácností. Od odkupu si město slibuje, že by mohlo ovlivnit, co se s domem bude dít dále a jaká v něm budou platit pravidla.
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