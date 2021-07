VIDEO: Terasa u stanice metra Budějovická se dočkala rekonstrukce. Hotovo bude do konce roku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Terasa u stanice metra Budějovická se dočkala rekonstrukce. Hotovo bude do konce roku

Poškozená terasa u obchodního domu DBK mezi oběma východy ze stanice metra Budějovická znepříjemňovala místním obyvatelům dlouhou dobu vycházení z metra C. Konečně se dočkala rekonstrukce, která začala v červnu a skončit by měla do konce roku 2021.

video: iDNES.tv