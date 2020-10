VIDEO: Bakterie, stafylokok i plísně. Tohle vdechujeme z roušek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bakterie, stafylokok i plísně. Tohle vdechujeme z roušek

Celkem pět roušek, které různí lidé nosili různě dlouhou dobu, jsme nechali otestovat v laboratoři SYNLAB. Zajímalo nás, co se v nich nachází, a co my tím pádem vdechujeme. Ve všech testy objevily bakterie, u několika navíc zlatého stafylokoka. Nejhůř dopadla rouška, kterou nosil reportér Matěj Smlsal třetí den. V ní začaly růst už i plísně.

video: Matěj Smlsal, Peter Antalík, Marek Štekl