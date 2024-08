VIDEO: Test uzavírek. Na stěžejní ulici v Brodě se měsíc nic nedělo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Test uzavírek. Na stěžejní ulici v Brodě se měsíc nic nedělo

Část Lidické ulice v Havlíčkově Brodě bývala mohla být uzavřena skoro o měsíc později, než se tak skutečně stalo. Více zákazníků by se tak v červenci snáze dostalo do menšího nákupního centra. Vyplývá to z velkého testu uzavírek, který redakce iDNES.cz provedla během prázdnin po celé republice.

video: iDNES.tv