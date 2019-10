VIDEO: Hit internetu: iDNES.tv v Tetris challenge výzvě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hit internetu: iDNES.tv v Tetris challenge výzvě

Na začátku září dvojice policistů ze Švýcarska spustila na sociálních sítích výzvu #tetrischallenge. Do výzvy, ve které musí lidé ve stylu legendární počítačové hry tetris, vyskládat obsah automobilu - a to včetně posádky, se po švýcarských policistech začali přidávat lidé z celého světa. Štáb iDNES.tv se rozhodl nezůstat pozadu. Podívejte se, co vše potřebuje kameraman Marek a redaktor Tomáš při své práci!

video: iDNES.tv