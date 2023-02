VIDEO: Tisíce lidí přišly na letiště Líně. Chtějí jeho záchranu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tisíce lidí přišly na letiště Líně. Chtějí jeho záchranu

Tisíce lidí v sobotu odpoledne dorazily do hangáru 3 letiště v Líních u Plzně. Kromě prohlídky několika typů letounu tu mohli také podpořit pokusy o záchranu letiště. To by totiž během několika let mělo ustoupit kontroverzní stavbě gigafactory na baterie do elektromobilů. Tu zde zvažuje vybudovat koncern Volkswagen a podpořila ji i česká vláda.

video: iDNES.tv