Okamura: Hlavně, abychom vyměnili Fialovu vládu
4. 10. 2025 19:08 Domácí
„Pro nás bude nyní nejvíce důležité, abychom vyměnili Fialovu vládu a aby tu byla národní vláda, která bude hájit zájmy občanů. Očekávali jsme lepší výsledek, nepodařilo se nám přesvědčit voliče, kteří se na poslední chvíli rozhodli podpořit nejsilnější opoziční hnutí ANO,“ řekl Okamura.
