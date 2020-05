VIDEO: Považuji za nelogické, že dopis Senátu byl doručen Hradu, řekl Miloš Vystrčil Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Považuji za nelogické, že dopis Senátu byl doručen Hradu, řekl Miloš Vystrčil

„Upozornil jsem na nesrovnalosti a nelogičnosti,“ řekl po schůzce se Zemanem šéf Senátu Miloš Vystrčil. „Logické by bylo, kdyby dopis byl doručen sem, do kanceláře Senátu, ne do podatelny Pražského hradu. V pohledu na tuto nelogičnost jsme se neshodli,“ uvedl Vystrčil. „Neshodli jsme se v pohledu na to, jaká váha je dokumentu dávána,“ řekl šéf Senátu.

video: ČTK