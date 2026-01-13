Okamuru se opozici nepodařilo odvolat. Nehodláme se s tím smířit, řekl Rakušan
13. 1. 2026 13:24 Domácí
Strany opozice se před hlasováním o důvěře vládě marně pokoušely sesadit z pozice předsedy Sněmovny šéfa SPD Tomia Okamuru. Neprošlo ani, když chtěla prosadit, aby se Sněmovna distancovala od jeho novoročního projevu. Okamuru podrželo všech 108 poslanců koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. Šéf hnutí STAN Vít Rakušan řekl, že opoziční strany se s tím nesmíří a budou dál hledat cesty, k tomu, aby Českou republiku nezastupoval ve třetí nejvyšší ústavní funkci člověk s takovými názory.
