Budeme vláda všech občanů, nechceme žádných sto dnů hájení, řekl Babiš
15. 12. 2025 11:20 Domácí
Nová vláda Andreje Babiše se sešla na prvním jednání krátce poté, co ji prezident Petr Pavel jmenoval. „Budeme vládou všech občanů. Nechceme žádných sto dnů hájení“ řekl Babiš. Ministři za ANO, SPD a Motoristy dorazili na Úřad vlády autobusem. „Hodně štěstí. Ať se daří,“ popřál svému nástupci bývalý premiér Petr Fiala.
02:54
