Ministr Petříček podpořil přijetí sirotků z řeckých uprchlických táborů

Ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD se vyslovil pro to, aby Česká republika přijala sirotky z uprchlických táborů v Řecku, jak o to usiluje i europoslankyně Michaela Šojdrová z KDU-ČSL. „Já si myslím, že Česká republika je dostatečně velká země, že by patnáct malých dětí, které odskákaly konflikt v Sýrii, že by jim mohla pomoci,“ řekl Petříček.

video: Josef Kopecký, iDNES.cz