VIDEO: Podnikatel Vondráček po schůzce s Babišem: E-shop by mohl být hotov v pondělí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podnikatel Vondráček po schůzce s Babišem: E-shop by mohl být hotov v pondělí

Stát se pokusí zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky zrušit, případně výrazně zredukovat. Zakázka by měla být rozdělena tak, aby se stát věnoval jen tomu, co je důležité z hlediska bezpečnosti a provozu kamerového systému. Servisy směřující k občanům by měl přenechat třetím stranám. Po dnešní schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) to novinářům řekl podnikatel v informačních technologiích Tomáš Vondráček. Předseda vlády plánuje schůzku okomentovat během dne.

video: iDNES.cz