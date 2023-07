VIDEO: Evropská unie funguje špatně. Bruselský diktát je třeba ukončit, řekl Okamura Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Evropská unie funguje špatně. Bruselský diktát je třeba ukončit, řekl Okamura

Blíží se volby do Evropského parlamentu. O co si o tom myslí předseda hnutí SPD Tomio Okamura? V pořadu 360 stupňů CNN Prima new uvedl, že je Evropská unie funguje špatně a je potřeba, aby v Europarlamentu zazníval euroskeptický hlas.

video: CNN Prima News