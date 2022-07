VIDEO: Dlouhodobě děláte prokremelskou politiku, vyčetl Hayato Okamura bratrovi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dlouhodobě děláte prokremelskou politiku, vyčetl Hayato Okamura bratrovi

Ve Sněmovně to zajiskřilo mezi bratry Hayatem a Tomiem Okamurou. O pěl let starší Hayato, který je poslancem za vládní KDU-ČSL, už nevydržel poslouchat jak Tomio, předseda opozičního hnutí SPD, svaluje zhoršující se ekonomickou situaci na vládu a na to, že pomáhá Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům. Hayato Okamura vyčetl bratrovi jeho prokremelskou politiku.

video: PSP ČR