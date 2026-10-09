Okamura a Macinka uvítali návrat prezidenta kvůli volbám
9. 10. 2026 15:52 Domácí | Volby 2026
Prezident Petr Pavel se předčasně vrátil z dovolené, aby se mohl zúčastnit voleb. Na jeho návrat zareagoval například předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). „Volby jsou svátkem demokracie, pokud se prezident až po tlaku veřejnosti rozhodl se nakonec účastnit, tak nevím, zda je to pozitivní věc,“ řekl Okamura. Pozitivně reagoval i předseda motoristů Petr Macinka.
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