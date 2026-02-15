Česko se podřizuje diktátu EU, řekl Okamura. Přestaňme fňukat, opáčil Vystrčil
15. 2. 2026 13:46 Domácí
Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se zastal ministra zahraničí Petra Macinky po jeho rozepři se spolu diskutujícími na Mnichovské bezpečností konferenci. Šéf SPD v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News prohlásil, že Evropská unie jednotlivým státům vnucuje „diktát“. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) reagoval, že by čeští politici měli přestat „fňukat a kňučet“ a místo toho začít o problémech věcně diskutovat.
00:50
Muž na Mělnicku nepřežil náraz auta do stromu
Domácí15. 2. 2026 17:20
00:44
V Itálii se zřítil skalní útvar známý jako Oblouk lásky
Zahraniční15. 2. 2026 17:02
01:53
Začaly další demonstrace za Pavla
Domácí15. 2. 2026 16:48
00:49
Z NATO neodcházíme, možná ale přesuneme vojáky, řekl Rubio
Zahraniční15. 2. 2026 16:00
01:28
Rubio na Slovensku jednal s Pellegrinim i Ficem
Zahraniční15. 2. 2026 13:52
02:39
Česko se podřizuje diktátu EU, řekl Okamura. Přestaňme fňukat, opáčil Vystrčil
Domácí15. 2. 2026 13:46
00:50
Izraelské údery v Gaze zabily nejméně devět lidí
Zahraniční15. 2. 2026 12:54
00:56
Nealkoholická vína pomalu dobývají svět
Zahraniční15. 2. 2026 11:16
00:35
Úřady větrají sklady od přebytečného plechu, skartují tisíce registračních značek
Domácí15. 2. 2026 11:08
01:58
Macinka se v Mnichově přel se Sikorskim i Clintonovou
Zahraniční15. 2. 2026 10:32
01:19
Masopust v Herálci pod Žákovou horou na Žďársku
Domácí15. 2. 2026 10:20
01:09
Královské koberce Ludvíka XIV. se po 350 letech poprvé představují veřejnosti
Zahraniční15. 2. 2026 8:30
00:54
Kapela Lithium v nové písni nouzově přistává
Domácí15. 2. 2026 8:12
01:52
Leslie Nielsen z Bláznivé střely se proslavil jako hvězda až na stará kolena
Technika15. 2. 2026 0:06
04:04
Jak se z tunelu ve skále dělá skvělá chata
Lifestyle15. 2. 2026 0:06
01:02
Vyloučený ukrajinský skeletonista dostal řád od Zelenského
Sport14. 2. 2026 21:48
01:06
Brněnská restaurace Soyshi sází na mísení asijských a světových chutí
Domácí14. 2. 2026 19:00
03:45