Česko se podřizuje diktátu EU, řekl Okamura. Přestaňme fňukat, opáčil Vystrčil

Domácí
Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se zastal ministra zahraničí Petra Macinky po jeho rozepři se spolu diskutujícími na Mnichovské bezpečností konferenci. Šéf SPD v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News prohlásil, že Evropská unie jednotlivým státům vnucuje „diktát“. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) reagoval, že by čeští politici měli přestat „fňukat a kňučet“ a místo toho začít o problémech věcně diskutovat.
video: CNN Prima NEWS / Partie Terezie Tománkové
