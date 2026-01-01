Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, řekl Okamura v projevu
1. 1. 2026 14:00 Domácí
Česká republika se musí podle předsedy Sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury vymanit z pozice podmaňované a vykořisťované země. „Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku,“ řekl Okamura ve svém novoročním projevu. Bruselský vlak podle něj míří ke třetí světové válce.
10:16
