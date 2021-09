VIDEO: Okamura: Seznam zprávy se snaží ovlivnit volby Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Okamura: Seznam zprávy se snaží ovlivnit volby

Předseda SPD Tomio Okamura se ve čtvrtek ohradil proti informaci v médiích, že jeho hnutí shání odborníky do budoucí vlády, která by měla vzniknout po volbách a kterou by patrně vedl znovu nynější premiér Andrej Babiš. O původcích zprávy řekl, že „se chovají jako prolhané svině“.

video: Tomio Okamura - SPD