Poslanci zvolili šéfa SPD Tomia Okamuru do čela Sněmovny, dostal 107 hlasů

Domácí
Předseda SPD Tomio Okamura byl zvolen předsedou Sněmovny. Dostal v tajné volbě 107 hlasů, jeho soupeř, lidovec Jan Bartošek 81 hlasů. Poslanci nyní rozhodují o nových místopředsedech dolní komory parlamentu.
video: PSPČR
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:45

Poslanci zvolili šéfa SPD Tomia Okamuru do čela Sněmovny, dostal 107 hlasů
Domácí
5. 11. 2025 20:36
00:58

Tajfun Kalmaegi zdevastoval kus Filipín. Mrtvých je 85, desítky dalších se pohřešují
Zahraniční
5. 11. 2025 20:00
01:28

Německo nabízí Afgháncům peníze, pokud se vzdají azylu
Zahraniční
5. 11. 2025 19:30
00:37

Při požáru na Brněnsku zemřel starší muž
Krimi
5. 11. 2025 19:18
01:06

Barcelona oslavila sté výročí metra závodem v jeho útrobách
Zahraniční
5. 11. 2025 18:00
04:02

To nejzajímavější z emotivního projevu Hayata Okamury
Domácí
5. 11. 2025 17:28
00:51

Ruský parlament a ministři varují před obnovou jaderných testů USA
Zahraniční
5. 11. 2025 17:16
00:20

Trénink na blackout nebo test trpělivosti. Ve Žďáře nefunguje veřejné osvětlení
Domácí
5. 11. 2025 16:02
00:31

Prostějov zprovoznil nový dopravní terminál v ulici Újezd
Domácí
5. 11. 2025 16:00
00:46

Bývalé ghetto zmizí, z ruiny v centru Plzně vznikne dům s moderními byty
Domácí
5. 11. 2025 15:50
00:59

Češka Natálie Puškinová vyhrála Miss Earth 2025
Společnost
5. 11. 2025 15:50
00:41

Basketbalové El Nordico kadetek
Sport
5. 11. 2025 15:24
05:29

Je to možná jeden z největších internetových podvodníků u nás, říká o Hrebičíkovi youtuber
Krimi
5. 11. 2025 15:02
04:09

Jedna vulgarita za druhou. Jak Hrebičík komunikoval s policisty
Krimi
5. 11. 2025 15:02
04:00

Nevěděl jsem, že si to k policistům nemůžu dovolit, dejte mi šanci, žádal u soudu Hrebičík
Krimi
5. 11. 2025 15:02
32:20

Potřebuje prezident Turkův skalp? Staří bílí muži glosují skládání vlády
Domácí
5. 11. 2025 15:00
00:45

Ikona machismu Liver King užívá i steroidy. Pro fanoušky je zklamáním
Lifestyle
5. 11. 2025 14:58
00:27

Za vyhrožování střelbou dostal školák podmínku
Krimi
5. 11. 2025 14:36
00:33

Na Žďársko se vrací původní odrůdy stromů
Domácí
5. 11. 2025 14:06
00:32

V Jihlavě mají před novou arénou sochu ze zábradlí legendární haly
Domácí
5. 11. 2025 13:56

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.