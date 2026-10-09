Okamura uvítal, že se prezident vrátil z dovolené kvůli volbám
9. 10. 2026 15:52 Domácí | Volby 2026
Prezident Petr Pavel se předčasně vrátil z dovolené, aby se mohl zúčastnit voleb. Na jeho návrat zareagoval například předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). „Volby jsou svátkem demokracie, pokud se prezident až po tlaku veřejnosti rozhodl se nakonec účastnit, tak nevím, zda je to pozitivní věc,“ řekl Okamura.
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Okamura uvítal, že se prezident vrátil z dovolené kvůli volbám
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