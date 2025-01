VIDEO: Zbytečný ročník, devátou třídu bych zrušil, řekl Okamura Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura by zrušil devátou třídu. Je to podle něj zbytečný ročník navíc a lidé ztrácí rok života. V pořadu 360° na CNN Prima News řekl, že by zkrácení základního vzdělání bylo přínosem do státní kasy. Souhlasí s ním také místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS).

video: CNN Prima News / 360°