Schillerová hájí regulaci cen u paliv. Socialistické experimenty, oponuje Jakob

Poslanci rozpočtového výboru zrychleně ve stavu legislativní nouze projednali návrh zákona, který by vládě Andreje Babiše umožnil regulovat ceny nafty a benzinu nařízením kabinetu. Vláda svým návrhem reaguje na prudké zdražení paliv po napadení Íránu Spojenými státy americkými a Izraelem a eskalaci konfliktu, která omezila propustnost Hormuzského průlivu z Perského zálivu do Indického oceánu. „Regulace nahrazuje základní tržní mechanismus,“ kritizoval kroky vlády šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. „Věcně nedivím důvod, proč by vláda využívala stav legislativní nouze,“ prohlásil Jakob. Podle něj to ani neobstojí před případným soudním přezkumem. Jakob označil kroky Babišovy vlády ANO, SPD a Motoristů sobě za socialistické experimenty, které jsme desítky let nezažili. Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan přirovnal počínání vlády k bývalému komunistickému režimu. Řekl, že návrh připomíná „socík osmdesátých let“.
Schillerová hájí regulaci cen u paliv. Socialistické experimenty, oponuje Jakob
