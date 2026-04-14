Schillerová hájí regulaci cen u paliv. Socialistické experimenty, oponuje Jakob
14. 4. 2026 13:44 Domácí
Poslanci rozpočtového výboru zrychleně ve stavu legislativní nouze projednali návrh zákona, který by vládě Andreje Babiše umožnil regulovat ceny nafty a benzinu nařízením kabinetu. Vláda svým návrhem reaguje na prudké zdražení paliv po napadení Íránu Spojenými státy americkými a Izraelem a eskalaci konfliktu, která omezila propustnost Hormuzského průlivu z Perského zálivu do Indického oceánu. „Regulace nahrazuje základní tržní mechanismus,“ kritizoval kroky vlády šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. „Věcně nedivím důvod, proč by vláda využívala stav legislativní nouze,“ prohlásil Jakob. Podle něj to ani neobstojí před případným soudním přezkumem. Jakob označil kroky Babišovy vlády ANO, SPD a Motoristů sobě za socialistické experimenty, které jsme desítky let nezažili. Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan přirovnal počínání vlády k bývalému komunistickému režimu. Řekl, že návrh připomíná „socík osmdesátých let“.
00:38
V Olomouci stěhovali historickou dřevěnou loď nalezenou v řece Moravě
Domácí14. 4. 2026 15:00
00:34
Netanjahu poděkoval České republice za mimořádné přátelství
Zahraniční14. 4. 2026 14:58
01:10
Havlíčkův Brod si připomíná 770 let od první písemné zmínky
Domácí14. 4. 2026 14:26
00:16
Hádka manželů kvůli písničce vyústila v bodnutí nožem, žena dostala 10 let
Domácí14. 4. 2026 14:24
01:15
Od srážky s vlakem dělily auto v Poděbradech centimetry
Domácí14. 4. 2026 14:12
00:27
Dcera kapitána Bořila navrhla novou kolekci pro Slavii
Sport14. 4. 2026 14:08
00:50
Majitelka Dynama dorazila na krajský úřad k jednání
Krimi14. 4. 2026 13:48
05:31
Schillerová hájí regulaci cen u paliv. Socialistické experimenty, oponuje Jakob
Domácí14. 4. 2026 13:44
03:01
Po téměř dvaceti letech končí přívoz Josefína. Nahradí ho Dvorecký most
Domácí14. 4. 2026 13:00
00:27
Propalestinští demonstranti přiměli Trumpa a Vance opustit restauraci
Zahraniční14. 4. 2026 12:42
00:51
Meloniová zkritizovala Donalda Trumpa za jeho útok na papeže Lva XIV.
Zahraniční14. 4. 2026 12:40
08:53
Pospíšil o "toskánské" schůzce: Že jsme si tam rozdělovali vliv v Praze? Nelogické
Krimi14. 4. 2026 12:32
00:44
Michelinský kuchař vařil oběd v závodní jídelně
Domácí14. 4. 2026 12:26
02:56
Ministr Zůna musí kvůli umlčování prezidenta Pavla skončit, míní šéf TOP 09
Domácí14. 4. 2026 12:20
01:18
Trump si nechal dovézt McDonald’s do Oválné pracovny, dal 100 dolarů dýško
Zahraniční14. 4. 2026 12:18
00:49
Z auta v Jinonicích zmizela krabice se 100 tisíci v mincích. Poznáte zloděje?
Krimi14. 4. 2026 12:06
00:28