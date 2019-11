VIDEO: TOP 09 nově vede tandem Pekarová Adamová - Czernin Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

TOP 09 nově vede tandem Pekarová Adamová - Czernin

V klání o předsednické křeslo TOP 09 porazila liberálnější Markéta Pekarová Adamová konzervativnějšího Tomáše Czernina o 15 hlasů, získala jich 96. Czernin se ale stal vzápětí 1. místopředsedou strany. Pekarová Adamová se stala čtvrtým předsedou TOP 09, vystřídala europoslance Jiřího Pospíšila. Stranu by měla vést i do příštích voleb do Sněmovny v roce 2021 a už příští rok do krajských a senátních voleb.

video: TOP 09