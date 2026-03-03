Pozice vlády je nejasná, chceme si to vyjasnit, řekl o zásahu v Íránu Žáček
3. 3. 2026 12:32 Domácí
Pravicové opoziční strany chtějí, aby Sněmovna na své březnové schůzi jednala o situaci na Blízkém východě. „Na jednání Poslanecké sněmovny předložíme usnesení na podporu Izraele a USA a k odsouzení íránských útoků,“ oznámil už v pondělí bývalý ministr zahraničí, člen poslaneckého klubu Pirátů Jan Lipavský. „Vzhledem k tomu, že pozice vlády je nejasná, chtěli bychom si to vyjasnit,“ řekl na tiskové konferenci ODS Pavel Žáček. TOP 09 dále navrhne při projednávání státního rozpočtu na letošní rok úspory ve státním rozpočtu v rozsahu 64 miliard korun. Návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard strana odmítá. „Schodek je nezákonný,“ řekl šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
02:08
HONOR Robot Phone. Prototype? No. Reality.
Technika3. 3. 2026 15:10
00:33
Další falešný Jim Carrey? Herec je téměř k nepoznání
Společnost3. 3. 2026 15:04
01:17
Macinka si během projevu Pavla prohlížel Rudé právo
Domácí3. 3. 2026 14:58
01:11
Hasiči zachraňovali Maxe z nory tři hodiny
Domácí3. 3. 2026 14:50
09:58
Nestačí si mír jen přát, řekl Pavel. Kritizoval stagnaci výdajů na obranu
Domácí3. 3. 2026 14:50
01:08
V Teheránu schytal zásah i slavný palác UNESCO
Zahraniční3. 3. 2026 14:50
00:30
Cena ropy a plynu kvůli konfliktu v Íránu dál roste
Zahraniční3. 3. 2026 14:30
04:37
Za lstivé zavlečení seniora do zahraničí dostal vozíčkář pět let vězení. Oběť měl připravit o majetek
Krimi3. 3. 2026 14:20
02:28
Výlet do psího útulku má policejní dohru
Krimi3. 3. 2026 14:18
00:17
Lindsey Vonnová se po operacích vrátila domů
Sport3. 3. 2026 13:28
00:27
V Brně na jednání zastupitelů protestuje skupina lidí s transparenty proti sjezdu sudetoněmeckého sdružení v Brně
Domácí3. 3. 2026 13:26
00:50
Digitální umělec přetvořil Prahu v asijské město
Zahraniční3. 3. 2026 13:10
01:20
Řidička otočila v tunelu Blanka auto na střechu
Domácí3. 3. 2026 13:06
01:07
Spojené království se nepodílelo na počátečních úderech na Írán, řekl Starmer
Zahraniční3. 3. 2026 12:34
05:24
Pozice vlády je nejasná, chceme si to vyjasnit, řekl o zásahu v Íránu Žáček
Domácí3. 3. 2026 12:32
00:54
Poplach na liberecké průmyslovce. Policisté prověřují nahlášení výbušniny
Krimi3. 3. 2026 12:24
01:29
Nebezpečnému útěkáři z Bohnic potvrdil soud sedmiměsíční vězení a vyhoštění z ČR
Krimi3. 3. 2026 12:06
00:39