Rok od ničivého tornáda: Takhle zdevastovalo jih Moravy

Je to rok, co jih Moravy zasáhlo ničivé tornádo. Během pár minut zdevastovalo několik obcí, stovky lidí přišli o střechu nad hlavou, někteří dokonce i o celé domy. Podívejte se, jak tornádo do vesnic přišlo a jakou spoušť napáchalo.

video: iDNES.tv