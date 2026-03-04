Továrna v Častolovicích spustila novou linku, obyvatelé si stěžují na hluk

Lidé v okolí továrny Isover v Častolovicích na Rychnovsku si stěžují na nepříjemný hluk po spuštění nové linky, která ve zkušebním provozu funguje od prosince. Firma se hluk snaží snižovat. Opatření však podle místních zatím klid nepřinesla.
4. 3. 2026 10:36
