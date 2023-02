VIDEO: Tragédie Husákových žen: obě zemřely předčasně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tragédie Husákových žen: obě zemřely předčasně

Zapojila se do protifašistického povstání, měla vzdělání i kariéru, vzala si nejmocnějšího muže země, aby poté její život ukončila havárie vrtulníku, ke které vůbec nemuselo dojít. To je ve zkratce život Viery Husákové – druhé manželky prezidenta Gustáva Husáka. Její tragická smrt v roce 1977 prezidenta výrazně poznamenala. Z energického Husáka se stal apatický normalizační konzervátor. V životě Husáka to nebyla první manželka – tou první byla krásná herečka Magda. Také ta zemřela předčasně.

video: playtvak.cz