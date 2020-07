VIDEO: Čerpadlo zapojil správně, řekla manželka o tragédii ve Lhotě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obrovská rodinná tragédie se odehrála v pondělí večer v obci Lhota u Příbramě. Zemřeli tři lidé včetně nezletilého dítěte. Podle zjištění iDNES.cz by mohla být příčinou nešťastná náhoda, kdy šel senior zkontrolovat do rybníka v blízkosti zahrady domu nefunkční ponorné čerpadlo. To ovšem probíjelo.

video: iDNES.tv