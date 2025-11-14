Tragická srážka s náklaďákem na Příbramsku, řidička osobního auta zemřela

Domácí
Silnici 114 u Mokrovrat na Příbramsku uzavřela dnes krátce před sedmou hodinou tragická dopravní nehoda osobního a nákladního vozidla. Na místo byl vyslán vrtulník. Řidička osobního auta na místě zraněním podlehla. Silnice byla zcela uzavřená.
