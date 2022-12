VIDEO: Trailer k dokumentárnímu filmu Semínka dobrodějů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer k dokumentárnímu filmu Semínka dobrodějů

Umíte si představit, že by vás bezplatná pomoc druhým naplnila spokojeností? Či dokonce štěstím (možná euforií)? Že byste se jí měli a chtěli věnovat při všech svých dalších povinnostech? Proč? Co je to za nápad? Pro čtrnáctiletého Ángela je velmi těžké najít kamarády. Jeho milující rodiče mnohé zastanou, zařídí, obstarají, zároveň ale vědí, jak jsou pro Ángela cenné kontakty s dalšími blízkými bytostmi. A tak hledají... Dokument líčí trojúhelník vztahů mezi chlapcem na autistickém spektru, jeho rodiči a devíti dobrovolníky. Co si tyto tři strany vzájemně dávají a co dostávají? Jakým výzvám čelí? A může být dobrovolnictví cestou ke štěstí?

video: Autismus jako dar