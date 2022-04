VIDEO: Trailer dokumentárního snímku Černí Češi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer dokumentárního snímku Černí Češi

Přijeli do tehdejšího Československa, aby se ve své vzdálené vlasti stali později elitou. Chodili zde do škol a češtinu přijali za svůj jazyk. Po pádu železné opony se ale 56 dětských válečných uprchlíků z Namibie muselo vrátit do Afriky. Jejich osudy mapovala afrikanistka Univerzity Palackého v Olomouci Kateřina Mildnerová a vznikl o nich i dokumentární film Černí Češi. zdroj: cernicesi.cz

video: cernicesi.cz