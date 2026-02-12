Čaroděj z Kremlu je film o muži, který stvořil Putina
12. 2. 2026 13:20 Domácí
Rusko na počátku 90. let. Sovětský svaz se rozpadl a na jeho troskách vzniká nový svět – chaotický, dravý a bez skrupulí. Vadim Baranov (Paul Dano), mimořádně bystrý a inteligentní mladík, se z prostředí umění a televizní zábavy nečekaně dostává až do samotného centra moci. Stává se neoficiálním poradcem a architektem veřejného obrazu nenápadného muže z tajných služeb – Vladimira Putina (Jude Law). Baranov ovládá slova, obrazy i iluze. V zákulisí Kremlu vytváří příběhy, které formují novou ruskou realitu. Učí Vladimira, jak mluvit k lidem. Jak nahrazovat pravdu manipulací. Jak proměnit víru v nástroj kontroly. Jediným člověkem, kterého Baranov nedokáže ovládnout, je Ksenia (Alicia Vikander) – žena, která mu připomíná, že existuje i jiný život než ten ve stínu Kremlu. Po patnácti letech mlčení Baranov promlouvá. Jeho výpověď odhaluje zákulisí režimu, který pomáhal vybudovat. Zavádí nás do temných chodeb politického systému, kde každé slovo slouží účelu a žádná verze reality není definitivní. Čaroděj z Kremlu je temný politický thriller o moci a světě, kde se skutečnost a fakta rodí za zavřenými dveřmi.
02:16
Skupina poslanců navrhla regulaci krátkodobé ubytování
Domácí12. 2. 2026 13:42
10:10
ŘSD získalo územní rozhodnutí na úsek středočeské D3 Václavice – Voračice
Domácí12. 2. 2026 13:42
02:08
Čaroděj z Kremlu je film o muži, který stvořil Putina
Domácí12. 2. 2026 13:20
01:06
Ve Vyškově bourají letitou dominantu, k zemi jde budova sila
Domácí12. 2. 2026 12:44
00:10
Na Opavsku našli leteckou pumu z války. Policie evakuovala desítky lidí
Krimi12. 2. 2026 12:16
01:01
Tento krasavec závodí na Olympiádě. Novák boduje i u žen
Sport12. 2. 2026 11:50
01:03
Smaragdovou řeku v Bosně opět hyzdí tuny odpadků
Zahraniční12. 2. 2026 11:46
00:41
V Hluboké nad Vltavou začala stavba nového zimního stadionu
Domácí12. 2. 2026 11:34
00:23
Babiš musel po svých. Vtipkoval o Trumpovi v OSN
Domácí12. 2. 2026 11:26
00:43
Muž vykrádal domy, obchody i garáže
Domácí12. 2. 2026 11:00
01:04
Ukrajinec v helmě se zabitými krajany nepojede. MOV skeletonistu diskvalifikoval
Sport12. 2. 2026 10:58
01:01
Do Aldi v Londýně se nedostanete bez QR kódu, stěžují si zákazníci
Zahraniční12. 2. 2026 10:52
01:07
Jako zvěř. Otevření obchodu se zvrhlo v chaos
Zahraniční12. 2. 2026 10:44
00:47
Teaser nového českého filmu Bardotky
Domácí12. 2. 2026 10:34
02:31
Warlock ve hrách Diablo
Lifestyle12. 2. 2026 10:30
30:29
Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu
Rozstřel12. 2. 2026 10:00
01:02