Čaroděj z Kremlu je film o muži, který stvořil Putina

Domácí
Rusko na počátku 90. let. Sovětský svaz se rozpadl a na jeho troskách vzniká nový svět – chaotický, dravý a bez skrupulí. Vadim Baranov (Paul Dano), mimořádně bystrý a inteligentní mladík, se z prostředí umění a televizní zábavy nečekaně dostává až do samotného centra moci. Stává se neoficiálním poradcem a architektem veřejného obrazu nenápadného muže z tajných služeb – Vladimira Putina (Jude Law). Baranov ovládá slova, obrazy i iluze. V zákulisí Kremlu vytváří příběhy, které formují novou ruskou realitu. Učí Vladimira, jak mluvit k lidem. Jak nahrazovat pravdu manipulací. Jak proměnit víru v nástroj kontroly. Jediným člověkem, kterého Baranov nedokáže ovládnout, je Ksenia (Alicia Vikander) – žena, která mu připomíná, že existuje i jiný život než ten ve stínu Kremlu. Po patnácti letech mlčení Baranov promlouvá. Jeho výpověď odhaluje zákulisí režimu, který pomáhal vybudovat. Zavádí nás do temných chodeb politického systému, kde každé slovo slouží účelu a žádná verze reality není definitivní. Čaroděj z Kremlu je temný politický thriller o moci a světě, kde se skutečnost a fakta rodí za zavřenými dveřmi.
video: Bioscop
Sdílet video

Další videa

02:16

Skupina poslanců navrhla regulaci krátkodobé ubytování
Domácí
12. 2. 2026 13:42
10:10

ŘSD získalo územní rozhodnutí na úsek středočeské D3 Václavice – Voračice
Domácí
12. 2. 2026 13:42
02:08

Čaroděj z Kremlu je film o muži, který stvořil Putina
Domácí
12. 2. 2026 13:20
01:06

Ve Vyškově bourají letitou dominantu, k zemi jde budova sila
Domácí
12. 2. 2026 12:44
00:10

Na Opavsku našli leteckou pumu z války. Policie evakuovala desítky lidí
Krimi
12. 2. 2026 12:16
00:50

Můžete zavolat do Ruska, můžou ukončit tu válku hned, slyšel Foldyna
Domácí
12. 2. 2026 12:08
01:01

Tento krasavec závodí na Olympiádě. Novák boduje i u žen
Sport
12. 2. 2026 11:50
01:03

Smaragdovou řeku v Bosně opět hyzdí tuny odpadků
Zahraniční
12. 2. 2026 11:46
00:41

V Hluboké nad Vltavou začala stavba nového zimního stadionu
Domácí
12. 2. 2026 11:34
00:23

Babiš musel po svých. Vtipkoval o Trumpovi v OSN
Domácí
12. 2. 2026 11:26
00:43

Muž vykrádal domy, obchody i garáže
Domácí
12. 2. 2026 11:00
01:04

Ukrajinec v helmě se zabitými krajany nepojede. MOV skeletonistu diskvalifikoval
Sport
12. 2. 2026 10:58
01:01

Do Aldi v Londýně se nedostanete bez QR kódu, stěžují si zákazníci
Zahraniční
12. 2. 2026 10:52
01:07

Jako zvěř. Otevření obchodu se zvrhlo v chaos
Zahraniční
12. 2. 2026 10:44
00:47

Teaser nového českého filmu Bardotky
Domácí
12. 2. 2026 10:34
02:31

Warlock ve hrách Diablo
Lifestyle
12. 2. 2026 10:30
29:35

Škodovka se konečně pochlubila, po letech zas vyrobila milion aut
Technika
12. 2. 2026 10:00
30:29

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu
Rozstřel
12. 2. 2026 10:00
01:02

Soud projednává poslední část korupční kauzy Stoka
Domácí
12. 2. 2026 9:40
00:28

Podnikatelem roku ve Zlínském kraji se stal šéf firmy Ray Service Jakub Gabriel
Domácí
12. 2. 2026 9:38

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.