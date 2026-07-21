Trailer k filmu Dovolená v Českém ráji
21. 7. 2026 11:16 Domácí
Rodinná komedie, která popisuje skutečnou dovolenou, ne tu z fotek na sociálních sítích, nebo z těch, co ukazujete příbuzným. Manželství Milana a Týny Svobodových se v posledních měsících proměnilo v sérii malých i větších nedorozumění a dovolená se jeví jako správná volba k záchraně vztahu.
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Trailer k filmu Dovolená v Českém ráji
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