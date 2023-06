VIDEO: Trailer k počítačové hře The Last Train Home Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer k počítačové hře The Last Train Home

Trailer k počítačové hře The Last Train Home. Hráče přenáší na nehostinnou Sibiř, kde jako českoslovenští legionáři cestují vlakem do Vladivostoku.

video: Ashborne Games