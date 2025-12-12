Trailer nové česko-slovenské komedie Když se zhasne

Do kin v únoru zamíří nová česko-slovenská komedie Když se zhasne s hvězdným hereckým obsazením v podobě Petry Hřebíčkové, Martina Pechláta či Vojty Kotka. Námět vychází ze stejnojmenné úspěšné divadelní hry, která se jen na prknech olomouckého Moravského divadla dočkala více než stovky repríz. A právě v Olomouci se film také z nemalé části natáčel, čehož si lze povšimnout už ve zveřejněném traileru.
video: Bontonfilm
