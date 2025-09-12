iDNES.cz
    Tetčiněves hostila premiérový sraz traktorů a motorek

    Domácí

    První sraz traktorů a motorek v Tetčiněvsi u Úštěk proběhla v sobotu 5. července 2025 od 8:00 a přilákala desítky nadšených účastníků. K vidění byly raritní historické traktory s otevřenými kabinami, samodělné stroje vystavěné z různých dílů, robustní zemědělské traktory i pestrý výběr motocyklů od klasických „fichtlů“ po novodobé stroje. Nechyběly ani ukázky pracovních strojů, které místní farmáři běžně využívají. Součástí odpoledního dění byly soutěže pro děti i dospělé, například jízda zručnosti, prezentace jednotlivých strojů či spanilé projížďky areálem.

