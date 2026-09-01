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Po 46 letech projela tramvaj podél muzea směr Václavské náměstí

Domácí
Pražané po 46 letech mohli spatřit tramvaj, která podél Národního muzea mířila na Václavské náměstí. Stalo se tak během testování stávající, ale zrekonstruované nedaleké trati ve Škrétově ulici tramvají, která měří trakční vedení. Na trať nad Muzeem se vrátí provoz v sobotu.
video: Facebook / Dopravní podnik hl.m.Prahy
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