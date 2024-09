VIDEO: Lidé se opět projedou tramvají v Praze z Vodičkovy do Jindřišské ulice Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Cestující v Praze od dnešního zahájení provozu denní MHD po asi třech měsících opět projedou tramvají z Vodičkovy do Jindřišské ulice přes Václavské náměstí. Dopravní podnik (DPP) na místě dokončil rekonstrukci tramvajové tratě. Zároveň zaměstnanci podniku vybudovali odbočku pro budovanou trať v horní polovině náměstí. ČTK to sdělil vedoucí odboru komunikace DPP Daniel Šabík. Provoz přes Václavské náměstí byl přerušen od letošního 29. června. V současné době podnik opravuje trať mimo jiné v Holešovicích v ulici Dukelských hrdinů, kam by se tramvaje měly vrátit zhruba za měsíc.

video: iDNES.tv