Tramvajová linka se vrací na Pankrác. Časem dokonce pojede až na Budějovickou

Tramvaje tu jezdily ještě v první polovině sedmdesátých let. Teď se na pražskou Pankrác znovu vracejí. Od šestého ledna začne rekonstrukce stanice metra C Pankrác, a tak se tramvajové spojení novou linkou číslo 19 bude místním hodit. Až do roku 1974 tudy na Budějovické náměstí jezdila linka 18 a ještě dále k ulici Na Strži linka 13.

video: Tomáš Ježek, Marek Štekl, iDNES.tv