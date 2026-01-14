Třebíčan jde pěšky na olympiádu
14. 1. 2026 10:52 Domácí
Bez tréninku, po nemoci, s výbavou koupenou na poslední chvíli. Tak vyrazil šestadvacetiletý Nico Moro před více než týdnem z Třebíče. Jeho cílem je italské Miláno, kde 6. února začínají zimní olympijské hry. Na pouť dlouhou asi 900 kilometrů se mladý muž vydal pěšky. Za sebou má nyní zhruba čtvrtinu trasy.
