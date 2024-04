VIDEO: Třebíčští opravují klíčový most Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Třebíčští opravují klíčový most

Velkou rekonstrukcí prochází most v ulici Marie Majerové, který překlenuje Třebíčany oblíbené romantické Týnské údolí s rybníčky a geoparkem. Tento most není stavbou, která by sama o sobě zaujala, ale poskytuje pohled do údolí. A ten netřebíčským poopraví pohled na tuto část města, jevící se na povrchu jako velké šedé sídliště.

video: iDNES.tv