Třeboňské děti pomohly vypustit sumce Fandu zpět do rybníka Svět

Domácí
Bílý sumec Fanda se na zimu vrátil zpět do rybníka Svět v Třeboni na Jindřichohradecku. Vytáhli ho z něj zdejší rybáři při nedávném výlovu. Aktuálně je mu 28 let, váží 54 kilogramů a měří 280 centimetrů. Na jeho cestě ze sádek do rybníka ho doprovodily i děti.
video: Třeboňský kapr
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:01

Trailer na hru Constance
Lifestyle
26. 11. 2025 0:06
43:50

POZOR VLAK: Sledovali jsme náročnou opravu Zubačky v extrémním terénu
Technika
26. 11. 2025 0:06
02:07

Ewa Farna popsala, jak jí Dua Lipa nabídla společné vystoupení
Společnost
26. 11. 2025 0:06
03:03

U Angeliny Jolie musím dýchat smyslněji, přiznává Regina Řandová
Společnost
26. 11. 2025 0:06
01:50

Poklady z depozitáře: Pilotovací teodolit nepilotoval, ale zapisoval směr a sílu větru
Technika
26. 11. 2025 0:06
01:35

Trump urážel demokraty a pak omilostnil dva krocany.
Zahraniční
25. 11. 2025 21:38
04:44

ANO, SPD a Motoristé schválili kandidáty do vlády. Babiš předá seznam Pavlovi
Domácí
25. 11. 2025 19:34
03:16

Týrání a znásilnění? Manželka užívá výrazy, kterým ani nerozumí, tvrdí obžalovaný Trump
Krimi
25. 11. 2025 19:26
00:45

Manželka je hlavně moje aktivum, prohlašuje muž
Krimi
25. 11. 2025 19:26
01:34

Thajka před kremací zaklepala na víko rakve
Zahraniční
25. 11. 2025 19:04
00:39

Babiš, Fico a Orbán jsou pragmatici myslící na své občany, chválí Lavrov
Zahraniční
25. 11. 2025 17:14
00:44

Zničený Ježíš s pohárkem znovu shlíží na vinice
Domácí
25. 11. 2025 16:54
00:51

Australská senátorka přišla v burce, vyvolala tím pobouření
Zahraniční
25. 11. 2025 15:52
01:03

První sníh a driftaři opět řádí na Šumavě. Jejich smyky zachytila kamera
Domácí
25. 11. 2025 15:46
00:15

Trojice mladíků vykrádala na Budějovicku schránky výdejních boxů
Krimi
25. 11. 2025 15:30
01:34

Návleky vyvinuté v Liberci pomáhají postiženým
Domácí
25. 11. 2025 15:18
01:19

Legendární hotel Artis už je minulostí. Musel ustoupit nové prodejně Lidlu
Domácí
25. 11. 2025 15:00
00:53

Znič Kerčský most, nabízí ukrajinská hra
Technika
25. 11. 2025 14:36
00:44

Hvězda Prciček skončila v nemocnici. Zdrogovali mě, tvrdí Tara Reidová
Společnost
25. 11. 2025 13:58
00:56

Sexy Lopezová za číslo na indické svatbě inkasovala miliony
Lifestyle
25. 11. 2025 13:52

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.