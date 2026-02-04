Tři sládci uvařili speciály, zájemci je poprvé ochutnají při Noci pivovarů
4. 2. 2026 9:34 Domácí
Tři pivní speciály od sládků pivovarů ze skupiny Plzeňského Prazdroje dostanou ochutnat návštěvníci Noci pivovarů plánované na 24. dubna. Třicetihektolitrové várky těchto speciálů založili v úterý v experimentálním pivovaru Proud sládkové z Gambrinusu, Velkopopovického Kozla a nošovického Radegastu.
