„Nechápu bohorovnost vlády. Co děláme pro to, aby se snížily ceny elektřiny a plynu? Třicet procent domácností žene vláda do chudoby,“ řekl Havlíček. Prvním krokem by podle něj mělo být zrušení poplatku, které domácnosti platí jako příspěvek na obnovitelné zdroje.

video: PSPČR