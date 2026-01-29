Třídění se zhoršilo, většina odpadu na skládce by se dala znovu využít

Domácí
Obyvatelé Zlína loni vyprodukovali 11 560 tun směsného komunálního odpadu, který skončil na skládce Suchý důl. Téměř dvě třetiny z tohoto množství, přesně 63 procent, se však dalo ještě dalo zpracovat a znovu využít.
Domácí
29. 1. 2026 12:46
