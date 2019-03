VIDEO: Stroje a lidé, kteří umí divy. Takto třídí sklo z kontejnerů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stroje a lidé, kteří umí divy. Takto třídí sklo z kontejnerů

Sklo, které vyhodíme do zelených či bílých kontejnerů, popeláři vozí ke zpracovatelům odpadu. Tam v několika etapách zbavují sklo etiket, víček či zátek. Pracovníci navíc ručně vytřiďují vše neskleněné, co lidé do kontejnerů hodili. Na konci celého procesu je pak čistý střep, který se vozí do skláren a tam z něj opět vyrábí například sklenice. Práci v třídírně si vyzkoušel i reportér iDNES.tv Matěj Smlsal.

video: Matěj Smlsal, Šimon Neumann, iDNES.tv