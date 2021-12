VIDEO: Třídit odpad je o zdraví, lidé mezi plasty hází i mrtvá zvířata či pleny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Třídit odpad je o zdraví, lidé mezi plasty hází i mrtvá zvířata či pleny

Do žlutých kontejnerů, kde by se měl objevit jen čistý plast, jsou lidé schopni vyhodit třeba i mrtvá zvířata nebo injekční stříkačky. To všechno přitom přijde pod ruku lidem na dotřiďovacích linkách. Ve firmě Hantály ve Velkých Pavlovicích už se museli potýkat i s nepříjemnými zraněními.

video: iDNES.tv