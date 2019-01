VIDEO: Třídit plasty a papír není žádná procházka růžovou zahradou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Třídit plasty a papír není žádná procházka růžovou zahradou

Často se stává, že do kontejneru pro tříděný odpad hodí lidé i cokoliv jiného, než tam patří. Na skládce to netřídí stroj, musí se o to postarat zaměstnanci. Čím je odpad húř vytříděný, tím je potom složitější roztřídit správné komodity. A to ve videu není cítit ten všudypřítomný odér.

video: Ivo Helikar, Adam Kvita, iDNES.cz